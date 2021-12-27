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Квартира загорелась в жилом доме на востоке Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Квартира загорелась в жилом доме на востоке Москвы
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
бульвар Маршала Рокоссовского, 8, корпус 1. Карта всех событий

Пожар произошел в квартире на востоке столицы. Об этом в понедельник, 27 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Возгорание случилось в доме на бульваре Маршала Рокоссовского, 8, корпус 1.

— Квартира загорелась на шестом этаже, — уточнил источник «ВМ».

Он добавил, что в настоящее время эвакуируют жильцов. Пострадавших нет.

26 декабря девушка пострадала из-за пожара в мусоросборнике в доме на севере Москвы. Инцидент случился на улице Нижняя Масловка, 6, корпус 2. Пожар оперативно ликвидировали.

26 декабря стало известно, что подмосковная прокуратура проводит проверку по факту гибели трех человек в результате пожара в частном доме в Ивантеевке. Ее проведение поручено Пушкинской городской прокуратуре. В ходе нее будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. В ночь с 25 на 26 декабря в СНТ «Машиностроитель» Пушкинского городского округа разгорелся пожар. Два человека пострадали, трое погибли, в том числе двухлетний ребенок.

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