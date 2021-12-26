Девушка пострадала из-за пожара в мусоросборнике в доме на севере Москвы

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Россия, Москва, улица Нижняя Масловка, 6к2 Карта всех событий

Пожар произошел в в мусоросборнике в жилом доме на севере столицы. Об этом в воскресенье, 26 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

В результате возгорания пострадала одна девушка. Инцидент случился на улице Нижняя Масловка, 6, корпус 2.

— 20 человек эвакуировали, площадь пожара составила пять квадратных метров, — уточнил источник «ВМ».

Пожар ликвидировали.

Прокуратура начала проверку по факту гибели трех человек при пожаре в Ивантеевке. В ночь с 25 на 26 декабря в СНТ «Машиностроитель» Пушкинского городского округа разгорелся пожар. Два человека пострадали, трое погибли, в том числе двухгодовалый ребенок.