Девушка пострадала из-за пожара в мусоросборнике в доме на севере Москвы
Россия, Москва, улица Нижняя Масловка, 6к2 Карта всех событий
Пожар произошел в в мусоросборнике в жилом доме на севере столицы. Об этом в воскресенье, 26 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
В результате возгорания пострадала одна девушка. Инцидент случился на улице Нижняя Масловка, 6, корпус 2.
— 20 человек эвакуировали, площадь пожара составила пять квадратных метров, — уточнил источник «ВМ».
Пожар ликвидировали.
Прокуратура начала проверку по факту гибели трех человек при пожаре в Ивантеевке. В ночь с 25 на 26 декабря в СНТ «Машиностроитель» Пушкинского городского округа разгорелся пожар. Два человека пострадали, трое погибли, в том числе двухгодовалый ребенок.