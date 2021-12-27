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Возгорание в детском саду в Раменском ликвидировали

Илья Ашуров

Происшествия
Возгорание в детском саду в Раменском ликвидировали
Фото: МЧС по МО
Россия, Московская область, Раменское, Молодёжная улица Карта всех событий

Пожарные ликвидировали возгорание в подмосковном детском саду. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

— В 12:11 — локализация пожара на площади 6 квадратных метров. В 12:25 — ликвидация открытого горения, — говорится в сообщении ведомства.

Видео: Telegram / Москва 24

Пожар произошел в детском саду «Новое поколение», расположенном на улице Молодежной Раменского городского округа. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

ТАСС сообщил, что причина возгорания — короткое замыкание на первом этаже. Детей и взрослых эвакуировали в здание соседней школы.

До этого сообщалось о пожаре в квартире на востоке столицы. Возгорание случилось в доме на бульваре Маршала Рокоссовского, 8, корпус 1. Пострадавших нет.

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