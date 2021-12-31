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Авария с участием двух легковушек и «газели» произошла на северо-западе Москвы

Евгений Белоусов

Происшествия
Авария с участием двух легковушек и «газели» произошла на северо-западе Москвы
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, Севастопольский проспект, 47 Карта всех событий

ДТП с участием трех автомобилей произошло на Севастопольском проспекте в Северо-западном административно округе (СЗАО) Москвы. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 31 декабря, сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что столкнулись «газель» и автомобили марок Citroën и Daewoo. При аварии пострадали четыре человека, но перекрытия полос движения нет. Разлива топлива на месте аварии не наблюдается.

Также в пятницу, 31 декабря, на Московской кольцевой автодороге (МКАД) произошло столкновение двух грузовых машин. ДТП случилось на 68-м километре на внутренней стороне МКАД. В результате аварии одного из водителей зажало в салоне автомобиля.

Статистика ГИБДД

На прошлой неделе на дорогах Москвы произошло 179 ДТП, в которых восемь человек погибли и еще 194 получили травмы разной степени тяжести.

Также в авариях на прошлой неделе пострадали шестеро детей в возрасте до 16 лет. А самым аварийным днем оказалась среда, 23 декабря.

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