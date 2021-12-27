Назван самый аварийный день минувшей недели в Москве
На прошлой неделе на дорогах Москвы произошло 179 ДТП, в которых восемь человек погибли и еще 194 получили травмы разной степени тяжести. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.
В ведомстве отметили, что наиболее распространенные виды ДТП — столкновения транспортных средств (81 случай) и наезды на пешеходов (65). При этом в 34 случаях ДТП с пешеходами произошли в зоне действия пешеходных переходов.
Также в ГИБДД сообщили, что в авариях на прошлой неделе пострадали шестеро детей в возрасте до 16 лет. А самым аварийным днем оказалась среда, 23 декабря.
— Наиболее аварийным днем стала среда — 34 дорожно-транспортных происшествия, 3 человека погибли и 40 пострадали, — говорится в сообщении ведомства.
На неделе с 13 по 19 декабря в Москве произошло 135 ДТП, в которых 7 человек погибли и еще 147 получили ранения разной степени тяжести. Также в ДТП пострадали девять детей. За указанный период сотрудниками столичной Госавтоинспекции пресечено более 1,1 тысячи нарушений правил перевозки детей в автомобиле.