Два грузовика столкнулись на 47-м километре МКАД

Фото: Вечерняя Москва

Два грузовика столкнулись на 47-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Отмечается, что в результате аварии пострадали два человека. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 7 января, сообщил источник в экстренных службах.

— На 47-м километре МКАД столкнулись два грузовика, — следует из сообщения.

Отмечается, что из-за инцидента перекрыты три полосы из четырех. Водителям следует заранее планировать свой маршрут.

Ранее стало известно, что в центре Москвы произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. В результате аварии погибла 65-летняя женщина, а также есть одна пострадавшая. Прокуратура Москвы поставила на контроль установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП.

На прошлой неделе на дорогах Москвы произошло 179 ДТП, в которых восемь человек погибли и еще 194 получили травмы разной степени тяжести.

Также в авариях на прошлой неделе пострадали шестеро детей в возрасте до 16 лет. А самым аварийным днем оказалась среда, 23 декабря.