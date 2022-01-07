Один человек скончался в ДТП на улице Хамовнический Вал в центре Москвы

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Россия, Москва, улица Хамовнический Вал Карта всех событий

Пассажир машины марки Audi скончался в результате дорожной аварии на пересечении улицы Хамовнический Вал и Лужнецкого проезда в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных городских службах в пятницу, 7 января.

— Пассажир автомобиля Audi от полученных травм скончался, — заявил источник «ВМ».

Видео: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

ДТП, о котором идет речь, произошло вечером 7 января. По предварительным сведениям, водитель машины марки Geely выехал на перекресток на красный сигнал светофора, из-за чего врезался в боковую часть автомобиля Audi. В результате инцидента еще два человека получили травмы.

После сообщения о случившегося на месте аварии сотрудники столичной ГИБДД обеспечивали безопасность движения транспорта и устанавливали причины и обстоятельства аварии. По данному факту организована проверка.

Накануне в центре Москвы произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. В результате аварии погибла 65-летняя пенсионерка, еще одна женщина пострадала. Прокуратура Москвы поставила на контроль установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП.