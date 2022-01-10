Автомобиль врезался в здание в центре Москвы
Водитель не справился с управлением и врезался в здание около дома 11 на 1-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 10 января.
В ведомстве отметили, что в настоящий момент на месте дорожной аварии работают оперативные городские службы.
— Движение в сторону центра затруднено, — говорится в сообщении.
Смертельное ДТП произошло на пересечении улицы Хамовнический Вал и Лужнецкого проезда в центре столицы 7 января. Тогда водитель машины марки Geely выехал на перекресток на красный сигнал светофора, из-за чего врезался в боковую часть автомобиля Audi. В результате инцидента три человека получили травмы.
После сообщения о случившемся на месте аварии сотрудники столичной ГИБДД обеспечивали безопасность движения транспорта и устанавливали причины и обстоятельства аварии. По данному факту организована проверка.
Затем стало известно, что один из пострадавших, пассажир машины марки Audi, от полученных травм скончался. В результате виновника смертельной аварии арестовали.