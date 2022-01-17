Появилось видео ДТП с матерью и ребенком на Университетском проспекте

Фото: mos.ru

Россия, Москва, Университетский проспект, 16 Карта всех событий

Прокуратура опубликовала кадры, на которых запечатлен момент ДТП с матерью и ребенком на Университетском проспекте.

На них видно, как легковой автомобиль мчится по дороге. Находящийся за рулем водитель не притормаживает перед пешеходным переходом и сбивает человека.

Видео: Прокуратура

Утром 17 января в пресс-службе столичного ГИБДД сообщили, что водитель автомобиля марки Subaru сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину с 11-летней девочкой на Университетском проспекте возле дома 16 в Москве.

В ведомстве отметили, что врачи предварительно диагностировали у женщины перелом позвоночника. Ее немедленно направили в медицинское учреждение. Ребенка также госпитализировали в больницу с подозрением на ушиб грудной клетки.

В ходе разговора с инспекторами водитель пояснил, что «даже не знал, что здесь есть пешеходный переход».

Прокуратура начала проверку по факту ДТП. В пресс-службе прокуратуры «ВМ» заявили, что ведомство контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП на западе столицы.

Статистика ГИБДД

В период новогодних праздников на дорогах столицы произошло 76 ДТП, в которых погибли шесть человек. Наиболее частыми видами ДТП традиционно остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. Среди самых распространенных нарушений правил дорожного движения, которые становятся причиной аварий, — несоответствие скорости конкретным условиям движения, несоблюдение очередности проезда и нарушение требований сигналов светофора.