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Фура на Дмитровском шоссе сбила автовышку, на которой работали три человека

Илья Ашуров

Георгий Соланович

Происшествия
Фура на Дмитровском шоссе сбила автовышку, на которой работали три человека
Фото: Depositphotos

Грузовик на Дмитровском шоссе сбил автовышку, на которой работали три человека. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в ГУ МВД по Московской области.

Инцидент произошел примерно в 14:00 по московскому времени на 50-м километре Дмитровского шоссе.

— Один человек погиб, двое пострадало. На месте работают сотрудники ДПС. Обстоятельства ДТП выясняются, — заключили в ведомстве.

Позже в Сети появилась запись происшествия. На кадрах видно, как красная фура сбила подъемник, с которого упало три человека.

Видео: Вечерняя Москва

Немногим ранее три легковушки столкнулись на внутренней стороне 34-го километра МКАД. В сторону Калужского шоссе движение осуществляется по трем полосам из пяти.

Статистика ГИБДД

В Москве на минувшей неделе произошло 102 ДТП, в которых погибли четыре человека и еще 18 получили различные ранения, в том числе девять детей в возрасте до шестнадцати лет.

Наиболее распространенные виды аварий: столкновение транспортных средств (49 случаев) и наезды на пешеходов (41). В 19 эпизодах наезды на пешеходов произошли вне зоны действия пешеходных переходов.

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