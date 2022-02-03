Три легковушки столкнулись на внутренней стороне 34-го километра МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 34-й километр Карта всех событий

Три автомобиля столкнулись на 34-м километре МКАД, из-за этого заняты две полосы движения в сторону Калужского шоссе. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На внутренней стороне 34-го километра МКАД (после развязки с Варшавским шоссе) ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении ведомства.

Добавляется, что в сторону Калужского шоссе движение осуществляется по трем полосам из пяти.

До этого сообщалось, что в 2021 году в авариях на дорогах Москвы пострадали почти десять тысяч человек. При этом число погибших в ДТП снизилось более чем на пять процентов по сравнению с предшествующим годом.

Статистика ГИБДД

В Москве на минувшей неделе произошло 102 ДТП, в которых погибли четыре человека и еще 18 получили различные ранения, в том числе девять детей в возрасте до шестнадцати лет.

Наиболее распространенные виды аварий: столкновение транспортных средств (49 случаев) и наезды на пешеходов (41). В 19 эпизодах наезды на пешеходов произошли вне зоны действия пешеходных переходов.