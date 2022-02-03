Почти 10 тысяч человек пострадали в ДТП на дорогах Москвы в 2021 году

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В 2021 году в авариях на дорогах Москвы пострадали почти десять тысяч человек. При этом число погибших в ДТП снизилось более чем на пять процентов по сравнению с предшествующим годом. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

— За 12 месяцев 2021 года зарегистрировано 8496 дорожно-транспортных происшествий, в которых 335 человек погибли и 9630 получили ранения различной степени тяжести, — говорится в сообщении ведомства.

Количество погибших в ДТП, согласно статистике ГИБДД, снизилось на 5,6 процента по сравнению с 2020 годом.

Наиболее частые виды аварий в минувшем году — столкновения транспортных средств (3964 случая) и наезды на пешеходов (2838).

Среди основных нарушений правил дорожного движения, которые приводят к тяжким последствиям, — несоответствие скорости конкретным условиям; нарушение правил проезда пешеходных переходов; несоблюдение очередности проезда; несоблюдение дистанции.

Статистика ГИБДД

В Москве на минувшей неделе произошло 102 ДТП, в которых погибли четыре человека и еще 18 получили различные ранения, в том числе девять детей в возрасте до шестнадцати лет.

Наиболее распространенные виды аварий: столкновение транспортных средств (49 случаев) и наезды на пешеходов (41). В 19 эпизодах наезды на пешеходов произошли вне зоны действия пешеходных переходов.