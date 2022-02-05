ДТП с участием трех автомобилей произошло на юго-западе Москвы

ДТП с автобусом на Славянском бульваре. / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, проезд Карамзина, 1к1 Карта всех событий

Три автомобиля столкнулись в столичном районе Ясенево. Об этом в субботу, 5 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По данным источника, дорожная авария произошла по адресу проезд Карамзина дом 1 корпус 1. По предварительным данным, в результате ДТП травмы получили два человека.

До этого сообщалось, что два автомобиля столкнулись на 55-м километре внутренней стороны МКАД. В результате ДТП пострадал один человек, его передали скорой помощи. Из-за аварии оказались перекрыты для движения три полосы магистрали.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после ДТП с автовышкой в Подмосковье, где один человек погиб и еще двое получили травмы разной степени тяжести.

Статистика ГИБДД

В Москве на минувшей неделе произошло 102 ДТП, в которых погибли четыре человека и еще 18 получили различные ранения, в том числе девять детей в возрасте до шестнадцати лет.

Наиболее распространенные виды аварий: столкновение транспортных средств (49 случаев) и наезды на пешеходов (41). В 19 эпизодах наезды на пешеходов произошли вне зоны действия пешеходных переходов.