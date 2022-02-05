Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ДТП с участием трех автомобилей произошло на юго-западе Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
ДТП с участием трех автомобилей произошло на юго-западе Москвы
ДТП с автобусом на Славянском бульваре. / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»
Россия, Москва, проезд Карамзина, 1к1 Карта всех событий

Три автомобиля столкнулись в столичном районе Ясенево. Об этом в субботу, 5 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По данным источника, дорожная авария произошла по адресу проезд Карамзина дом 1 корпус 1. По предварительным данным, в результате ДТП травмы получили два человека.

До этого сообщалось, что два автомобиля столкнулись на 55-м километре внутренней стороны МКАД. В результате ДТП пострадал один человек, его передали скорой помощи. Из-за аварии оказались перекрыты для движения три полосы магистрали.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после ДТП с автовышкой в Подмосковье, где один человек погиб и еще двое получили травмы разной степени тяжести.

Статистика ГИБДД

В Москве на минувшей неделе произошло 102 ДТП, в которых погибли четыре человека и еще 18 получили различные ранения, в том числе девять детей в возрасте до шестнадцати лет.

Наиболее распространенные виды аварий: столкновение транспортных средств (49 случаев) и наезды на пешеходов (41). В 19 эпизодах наезды на пешеходов произошли вне зоны действия пешеходных переходов.

Читайте также:
Автомобили ДТП Пострадавшие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте