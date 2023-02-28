«Толстый сохнуть не привык»: почему в Европе растет усталость от Украины

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В Европе растет усталость от украинской проблемы. Постепенно она перерастает в общественное недовольство, которое уже в ближайшие месяцы может вылиться в политические протесты. Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

По его словам, простые европейцы уже устали от бесконечного негативного информационного фона, связанного с Украиной.

— Если людям все время рассказывают одно и то же, то рано или поздно это начинает надоедать, — поясняет собеседник «ВМ».

Еще одна причина такой усталости связана с ухудшением экономической ситуации. Из-за украинского конфликта экономика Евросоюза деградирует. Так, согласно прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), в 2023 году ВВП Германии будет уменьшаться, а в целом по ЕС рост составит всего 0,3 процента.

При этом в Европе продолжается рекордный рост цен. По данным Eurostat, в январе 2023 года инфляция составила 8,5 процента. Для жителей Европы такие колебания непривычны, отмечает политолог.

— Украинский конфликт, безусловно, бьет по жизни европейцев. Так же как и по россиянам, — говорит он. — Они, конечно, жили богаче. Обычно говорят: «Пока толстый сохнет, худой сдохнет». Но дело в том, что толстый не привык сохнуть. Поэтому европейцы гораздо тяжелее переносят ограничения, чем россияне.

Кроме того, на негативное отношение европейского общества к теме Украины влияет и поведение украинских политиков, которые, как отмечает Журавлев, считают, что они «герои и им все должны».

— Такая позиция оскорбляет жителей Европы. Они задаются вопросом: «А за что, собственно, мы должны их кормить и поить?» — обращает внимание политолог.

Постепенно усталость от украинской темы перерастает в недовольство. Последнее может конвертироваться в протест в самое ближайшее время.

— Да, усталость велика, но еще не очень структурирована, — говорит Журавлев. — То есть точек кристаллизации этой усталости, превращения ее в некоторое действие не так много. Один из редких примеров — митинг за мир, прошедший недавно в Германии. Но думаю, что в течение нескольких месяцев недовольство уже выльется во что-то по всей Европе.

В западной прессе все чаще появляются мнения об усталости общества от украинской повестки. Так, в немецком издании Focus вышла заметка, в которой утверждается, что «общественная поддержка Украины ослабевает», а ее сторонники должны «объясниться сами и объяснить свои мотивы».