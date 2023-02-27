«Коллективная братская могила»: почему Запад отверг мирный план Китая

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Западные политики последние несколько дней публично критикуют мирный план Китая по урегулированию ситуации на Украине. Почему это происходит, «Вечерней Москве» рассказал политолог Сергей Маркелов.

По его словам, цель западных стран в конфликте на Украине — добиться поражения России любой ценой. На этом пути они даже готовы принимать неразумные с политической точки зрения решения.

— Позиция стран Запада касательно Украины — это коллективная братская могила. Да, это нерациональная позиция. Но на сегодняшний день она им все еще удобна, — полагает собеседник «ВМ».

В этом смысле мирный план Китая, каким бы он ни был, не устроил бы США и их союзников в любом случае. При этом само содержание китайской инициативы также не имеет для них никакого значения.

— Дело не в контенте мирного плана, а в его источнике, — подчеркивает Маркелов. — План предложила дружественная России страна, а значит, отказ его применять со стороны Запада был неизбежен.

Между тем, по мнению политолога, Китай предложил «идеальную схему», в которой детально прописано, как достичь мира на Украине.

Напомним, МИД Китая опубликовал свою мирную инициативу, состоящую из 12 пунктов, 24 февраля. Среди прочего в ней утверждается, что для урегулирования ситуации необходимы прекращение военных действий, поддержка движения России и Украины к диалогу, возобновление мирных переговоров как «единственного жизнеспособного решения» конфликта.

На Западе план КНР подвергли критике. Так, президент США Джо Байден назвал его выгодным только для России. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что в плане не хватает пункта о выводе российской армии с Украины. А глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал китайскую инициативу «позиционным документом», а не мирным планом.