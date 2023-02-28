Ефимов: Более 18 тысяч контрактов с участием торгового бота заключили на портале поставщиков

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С октября 2022 года предприниматели на портале поставщиков заключили 18,2 тысячи контрактов с использованием сервиса автоматических ставок. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В среднем в котировочных сессиях с применением бота снижение начальной цены контракта составило 37 процентов, что позволило заказчикам сэкономить 1,2 миллиарда рублей, — рассказал он.

По словам заместителя столичного мэра, котировочные сессии — это мини-аукционы, которые длятся три, шесть или 24 часа. В это время поставщики могут конкурировать друг с другом, постепенно снижая начальную цену контракта.

Глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков добавил, что на портале работает более 290 тысяч поставщиков со всей страны, которым на безвозмездной основе доступны все его сервисы и функциональные возможности.

Бот позволяет предпринимателям участвовать в мини-аукционах в автоматическом режиме, при этом не мешает другим участникам вносить свои ценовые предложения.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число предпринимателей на портале поставщиков за 10 лет превысило отметку в 290 тысяч пользователей. По его словам, на сегодняшний день более 90 процентов пользователей — представители малого и среднего бизнеса.