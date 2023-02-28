Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Более 1,6 тысячи семей оформили квартиры по договорам социального найма

Никита Худяков
Город
Более 1,6 тысячи семей оформили квартиры по договорам социального найма
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

С начала программы реновации более 1,6 тысячи столичных семей, проживавших по договорам социального найма, оформили в собственность квартиры, которые были получены по программе реновации. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— Если помещение в сносимом по программе реновации доме занималось по договору социального найма, то горожане могут получить новую квартиру по договору социального найма или в собственность. Во втором случае достаточно письменного заявления. Такой возможностью воспользовались более 1,6 тысячи столичных семей, — рассказал он.

Чаще всего услугой оформления новых квартир в собственность пользовались жители юго-востока Москвы. Здесь договора заключили 243 семьи. Следом по популярности расположился восток города — 217 семей. Замкнул тройку лидеров север — 198 семей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также сообщалось, что свыше 3,5 тысячи очередников улучшили свои жилищные условия благодаря программе реновации.

Недвижимость Москва Реновация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Елена Аристархова
Елена Аристархова

Спортплощадка вместо гаражей: как меняется Покровское-Стрешнево

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Все мнения
О проекте