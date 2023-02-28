Более 1,6 тысячи семей оформили квартиры по договорам социального найма

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С начала программы реновации более 1,6 тысячи столичных семей, проживавших по договорам социального найма, оформили в собственность квартиры, которые были получены по программе реновации. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— Если помещение в сносимом по программе реновации доме занималось по договору социального найма, то горожане могут получить новую квартиру по договору социального найма или в собственность. Во втором случае достаточно письменного заявления. Такой возможностью воспользовались более 1,6 тысячи столичных семей, — рассказал он.

Чаще всего услугой оформления новых квартир в собственность пользовались жители юго-востока Москвы. Здесь договора заключили 243 семьи. Следом по популярности расположился восток города — 217 семей. Замкнул тройку лидеров север — 198 семей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также сообщалось, что свыше 3,5 тысячи очередников улучшили свои жилищные условия благодаря программе реновации.