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Более 3,5 тысячи очередников улучшили жилищные условия благодаря реновации

Никита Худяков

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более 3,5 тысячи очередников улучшили жилищные условия благодаря реновации
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Свыше 3,5 тысячи очередников улучшили свои жилищные условия благодаря программе реновации. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

— В домах, вошедших в программу реновации, проживают около 30 тысяч человек, состоящих на жилищном учете. За время ее действия жилищные условия улучшили более 3,5 тысячи очередников, которые получили новые квартиры, свыше 1,2 тысячи из них — в 2022 году, — рассказал он.

По словам Гамана, очередники, которые вошли в программу реновации, могут получить квартиру вне очереди независимо от года постановки на учет. Он добавил, что это ускоряет процесс улучшения их жилищных условий, передает официальный сайт мэра Москвы.

В январе новые квартиры по реновации во всех округах города получили почти 1,7 тысячи человек. Уточняется, что всем участникам программы жилье предоставляется в том же районе, где расположен их старый дом. Исключение составляют Зеленоград и ТиНАО.

В районе Проспект Вернадского началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. Дом будет состоять из четырех корпусов переменной этажности, каждый корпус будет двухсекционным.

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