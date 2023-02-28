Андрей Бочкарев: В Новой Москве построят сервисный центр по обслуживанию большегрузного автотранспорта

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Москва, поселение Краснопахорское, квартал № 92 Карта всех событий

В поселении Краснопахорское собираются построить центр сервисного обслуживания большегрузного автотранспорта. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Земельный участок по адресу: поселение Краснопахорское, квартал 92 будет предоставлен ПАО «КАМАЗ» в аренду сроком на пять лет для строительства консолидированного центра обслуживания автобусов, электробусов, а также транспортных средств на базе и шасси КАМАЗ, — сказал он.

По его словам, объект соответствует критериям реализации масштабного инвестиционного проекта. Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова в свою очередь добавила, что площадь предоставляемого для строительства участка составит 14 гектаров.

В последние годы Москва показывает стабильный экономический рост. Количество масштабных проектов в российской столице постоянно увеличивается. «Вечерняя Москва» пообщалась с экспертами и выяснила, в каком направлении развивается город и что ждет столичную экономику в будущем.