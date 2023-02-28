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Приметы и советы

Косметолог Гришина рассказала, как сделать кожу лица идеальной

Ирина Игнатенко
Общество
Косметолог Гришина рассказала, как сделать кожу лица идеальной
Фото: Pexels

Косметолог Мария Гришина дала советы, которые помогут сделать кожу идеальной.

Первое правило — соблюдать питьевой баланс. Но не стоит стараться выпить два литра воды, нужно прислушиваться к своему организму и потребностям.

Также важно помнить о правильном питании. Чем больше человек увлекается выпечкой и сладостями, тем больше на его лице появляется прыщей и морщин. Важно включать в рацион сезонные овощи и фрукты.

Кроме того, Гришина порекомендовала не трогать лицо в течение дня, так как на руках скапливается много грязи.

Еще один важный совет — тщательно выбирать средства для проблемной кожи. Не стоит выбирать скрабы с крупной крошкой, они могут травмировать кожу. Лучше сделать выбор в пользу деликатных скрабов и пилингов, в составе которых есть AHA-кислоты, передает Life.ru.

В свою очередь косметолог Олеся Панченко посоветовала тщательно подходить к выбору наволочек: шелковая наволочка хорошо сказывается на состоянии кожи и волос. При выборе хлопковой наволочки, ее стоит менять каждый 2-3 дня, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Состояние кожи зависит от ее типа, который передается генетически. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразила врач-косметолог Натэла Гришина.

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