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Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 74 рублей

Араз Салехов
Экономика
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 74 рублей
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 74 рублей впервые с 20 февраля. Об этом во вторник, 28 февраля, свидетельствуют данные торгов.

Согласно представленным данным, курс американской валюты на 7:40 по московскому времени снижается на 60 копеек — до 74 рублей (минутами ранее опускался до 73,98 рубля).

Евро в свою очередь подешевел на 83 копейки. Стоимость европейской валюты в ходе торгов составляла 78,48 рубля, отмечается на сайте Мосбиржи.

Экономист и аналитик Александр Разуваев рассказал «Вечерней Москве», что сложно спрогнозировать, будут ли меняться курсы доллара и евро в конце февраля или начале марта. Более конкретные прогнозы можно сделать на лето: в частности, с большой долей вероятности евро будет слабее доллара. По его словам, политические события оказывают большое влияние на валютный курс в России.

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с «ВМ» высказал мнение, что в 2023 году курс доллара и евро может незначительно снизиться. Это связано с тем, что рост доллара и евро в конце прошлого года был искусственным.

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