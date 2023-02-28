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Андрей Бочкарев: В районе Ховрино ледовый дворец «Умка» ждет капитальный ремонт

Никита Худяков
Город
Андрей Бочкарев: В районе Ховрино ледовый дворец «Умка» ждет капитальный ремонт
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Москва, Левобережная улица, 12к1 Карта всех событий

На Левобережной улице на севере столицы утвержден проект капитального ремонта ледового дворца «Умка». Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В существующем одноэтажном здании, построенном в 1998 году, запланировано обновление отделки помещений согласно их функциональному назначению. Также перечень работ включает ремонт штукатурки стен, замену покрытия полов помещений и окрашивание ограждения антресоли, — сказал он.

Специалисты заменят хоккейные боксы и борты, каркасные перегородки и дверные блоки. Кроме того, в рамках проекта предусмотрена замена розеточной сети, электроосвещения, систем вентиляции и насосов.

По словам председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой, снаружи здания заменят витражные входные группы, покрытие козырька и кровли, а также оконные блоки.

Также планируется капитально отремонтировать ледовый дворец «Орбита» спортивной школы «Зеленоград». Специалисты заменят фасад здания, витражное остекление главного входа, окна и двери. Особое внимание уделят обновлению плиточной облицовки входной группы и колонн главного входа.

Благоустройство Ледовые дворцы Капитальный ремонт Андрей Бочкарев
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