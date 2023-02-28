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Приметы и советы

Офтальмолог Миргородская рассказала, кому нельзя носить контактные линзы

Ирина Игнатенко
Общество
Офтальмолог Миргородская рассказала, кому нельзя носить контактные линзы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Офтальмолог-микрохирург, лазерный хирург Светлана Миргородская рассказала, кому нельзя носить контактные линзы.

По ее словам, нельзя использовать линзы при наличии воспалительных глазных заболеваний: конъюнктивита, кератита, блефарита.

Также большую роль играют особенности анатомии глаза, в том числе птоз века, косоглазие более 15 градусов, плоская или крутая роговица, подвывих хрусталика.

Нельзя использовать линзы при патологии роговицы, добавила специалист. Речь идет о кератоконусе и нарушении иннервации роговицы.

Кроме того, линзы противопоказаны при некоторых общих заболеваниях: сахарном диабете, ВИЧ, туберкулезе, передает Life.ru.

Офтальмолог Татьяна Фадейкина рассказала, какие правила нужно соблюдать при чтении, чтобы не испортить зрение. По ее словам, необходимо соблюдать подходящее расстояние от глаз до книги — 35–45 сантиметров. Глаза не должны быть в напряжении, нежелательно прищуриваться, чтобы воспринимать размер букв, передает «Царьград».

В свою очередь врач-офтальмолог НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Эльвира Сюняева рассказала, к чему может привести ношение неправильно подобранных или некачественных линз.

офтальмология глаза Зрение
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