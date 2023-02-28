«Весной не пахнет»: синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве 28 февраля

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Москвичам не стоит ожидать скорого прихода весны, поскольку март будет холоднее, чем обычно. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире программы «Соловьев Live».

— Сейчас весной пока не пахнет. За бортом минус 7,9 градуса, местами столбики термометров опускались ниже десяти градусов, — отметил он.

При этом днем температура в городе повыситься до минус 1–3 градусов, в Московской области — от нуля до минус пяти. Москвичам стоит ожидать ветер 5–10 метров в секунду, в порывах он будет достигать показателей 14–15 метров. Атмосферное давление при этом будет снижаться и составит 742 миллиметра ртутного столба.

Замначальника Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Надежда Точенова в беседе с «Вечерней Москвой» подтвердила, что первый день весны в столице окажется ветреным и довольно прохладным. В столице пройдет слабый снег, а ночью температура опустится до минус восьми градусов. В то время как днем столбики термометров покажут минус 3–5 градусов, отметила собеседница «ВМ».