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Эксперт Горский объяснил снижение спроса на квартиры бизнес-класса в Петербурге

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт Горский объяснил снижение спроса на квартиры бизнес-класса в Петербурге
Фото: Pixabay

Спрос на покупку квартир бизнес-класса за год сократился в Петербурге на 23 процента. Чем это вызвано, объяснил президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Игорь Горский.

Он отметил, что спрос упал по нескольким причинам: из-за уменьшения благосостояния граждан, отъезда в другие страны многих обеспеченных петербуржцев, а также из-за достаточно высокой ставки по ипотеке.

Эксперт добавил, что строительство объектов бизнес-класса не остановят, но их количество может снизиться, так как сейчас сложнее получить разрешение на возведение объектов, передает издание «Невские новости».

Аналитики также сообщили, что стоимость долгосрочной аренды жилья в России постепенно опускается. Давление оказывает ограниченный спрос и возросшее предложение, передает Nation news.

Руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимость» Артем Кромочкин составил портрет идеального арендатора посуточного жилья.

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