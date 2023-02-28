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Флорист Селиванова рассказала, как изменятся цены на цветы перед 8 Марта

Ирина Игнатенко
Общество
Флорист Селиванова рассказала, как изменятся цены на цветы перед 8 Марта
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Цены на цветы к 8 марта поднимутся на 70-80 процентов относительно обычных дней, при этом порядка 90 процентов цветов в России импортные, исключение составляют тюльпаны. Об этом рассказала флорист Ольга Селиванова.

Она отметила, что цены на цветы растут из-за санкционных ограничений.

Флорист также пояснила, что российские тюльпаны отличаются от импортных внешним видом — отечественные цветы значительно крупнее заграничных.

Селиванова добавила, что спрос на мимозы среди россиян снизился, так как этот цветок имеет плохую стойкость и крайне высокую цену, передает НСН.

В Управлении федеральной службы государственной статистики по Петербургу сообщили, как изменились цены на популярные подарки к 8 Марта. Так, цветы подорожали почти на 23,92 процента, натуральные шоколадные конфеты — на 17,11 процента. Цена на туалетную воду выросла на 19,4 процента, передает издание «Невские новости».

Букет, как и любой другой знак внимания, вовсе не должен быть дорогим. Гораздо важнее, чтобы в подарок был заложен особый смысл. Об этом рассказала флорист Екатерина Михновец.

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