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Жительница Подмосковья украла двух корги из гаражного комплекса

Степан Жирнов
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Жительница Подмосковья украла двух корги из гаражного комплекса
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Московская область, Сергиев Посад, микрорайон Звёздочка Карта всех событий

Женщина в Подмосковье проникла на территорию гаражного комплекса и украла оттуда две собаки породы корги. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 28 февраля.

По ее словам, преступление произошло в микрорайоне «Звездочка» в Сергиевом Посаде. Злоумышленница проникла на территорию гаражного комплекса и похитила животных. Хозяйка породистых собак заметила пропажу и обратилась в полицию. Ущерб оценили в 240 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вскоре сотрудники полиции установили личность подозреваемой и задержали ее. Ею оказалась 50-летняя местная жительница. Корги у нее изъяли и вернули законной владелице.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Фигурантка находится под подпиской о невыезде. Полиция ищет возможных соучастников преступления.

Похожий эпизод произошел на востоке столицы. Злоумышленник влез в квартиру москвича через окно и украл шпица.

Подмосковье Сергиев Посад Московская область МВД Преступления
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