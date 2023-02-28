В МЧС России опровергли сообщения о воздушной тревоге в некоторых регионах

Фото: МЧС

В некоторых российских регионах по радио прозвучала ложная информация о воздушной тревоге. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщили в пресс-службе МЧС России.

— В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что такого рода объявления являются фейком и не имеют ничего общего с реальностью, сообщает Telegram-канал МЧС России.

Похожий случай произошел в минувшую среду, 22 февраля. МЧС также опровергло аналогичные сообщения, назвав их ложными.

В конце января жители Белгорода, а также Севастополя и ряда других городов на территории Крыма сообщили о предполагаемом взломе телевещания. Как следует из сообщений очевидцев, минимум два федеральных развлекательных телеканала 25 января показали видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.