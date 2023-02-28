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Два друга с ножом ограбили таксиста на северо-востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Два друга с ножом ограбили таксиста на северо-востоке Москвы
Фото: Pixabay
Москва, Ярославское шоссе Карта всех событий

На северо-востоке столицы два вооруженных пассажира отобрали у таксиста телефон. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин во вторник, 28 февраля.

По его словам, шофер подобрал опасного пассажира ночью. Мужчина попросил отвезти его к Ярославскому шоссе. В пути клиент попросил таксиста дать ему телефон, чтобы включить музыку, после чего отказался возвращать аппарат.

Уже у Ярославского шоссе в машину подсел еще один злоумышленник. Он начал угрожать 22-летнему шоферу ножом и потребовал отвезти их в ломбард, чтобы заложить телефон водителя. Таксист отказался, после чего грабители попытались уйти.

Водитель попытался остановить злоумышленников. Между мужчинами завязалась драка, которую пресекли прибывшие сотрудники полиции. Одного из грабителей, 36-летнего ранее судимого гостя столицы, задержали на месте, а его 24-летний ранее судимый подельник сбежал. Его задержали спустя некоторое время.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Фигурантов заключили под стражу.

Другое нападение произошло на севере Москвы. Двое мужчин, вооруженных пневматическим пистолетом, угрозами заставили прохожего отдать им 100 тысяч рублей.

Разбой Москва МВД Преступления Уголовные дела
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