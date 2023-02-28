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Приметы и советы

Власти Адыгеи сообщили о падении неизвестного летательного аппарата

Араз Салехов
Происшествия
Власти Адыгеи сообщили о падении неизвестного летательного аппарата
Фото: Telegram / Марат Кумпилов

Падение неустановленного летательного аппарата зафиксировано на территории Адыгеи. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

— В поселке Новом Гиагинского района Адыгеи ночью было зафиксировано падение неустановленного летательного аппарата. На месте работает следственно-оперативная группа, — отметил он.

Кумпилов в своем Telegram-канале подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал, однако незначительно была задета хозяйственная постройка животноводческой фермы.

Накануне мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что беспилотный летательный аппарат залетел в окно квартиры на улице Попова. Как уточняется, жителей перевезли в безопасное место.

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