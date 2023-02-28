Беспилотник залетел в окно квартиры в Белгороде

Фото: Telegram-канал мэра города Белгорода Валентина Демидова

Беспилотный летательный аппарат залетел в окно квартиры на улице Попова в Белгороде, жителей перевезли в безопасное место. Об этом сообщил в понедельник, 27 февраля, мэр города Валентин Демидов.

— Сейчас нахожусь на месте происшествия на улице Попова. Здесь беспилотник залетел в окно квартиры. Людей перевезли в безопасное место. Всем предложили разместиться в гостинице пока спецслужбы выполняют свою работу, — написал он в Telegram-канале.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на территории города Белгорода обнаружили обломки сразу трех беспилотных летательных аппаратов. Он уточнил, что никто не пострадал.

Ночью 17 февраля система ПВО сработала в одном из районов Белгородской области. Местные жители успели заснять момент, как неизвестный предмет падает на землю после того, как его сбили, потом происходит сильный взрыв. Вячеслав Гладков подтвердил, что взрывы над Белгородом, которые были слышны многим жителям, связаны с работой систем противовоздушной обороны.