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Приметы и советы

В Белгороде найдены фрагменты трех крупных беспилотников

Юлия Курганова
Происшествия
В Белгороде найдены фрагменты трех крупных беспилотников
Фото: Pixabay

На территории города Белгорода обнаружили обломки сразу трех беспилотных летательных аппаратов. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

— Пострадавших нет, но есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены машины. Спецслужбы уже занимаются ситуацией,— написал он в Telegram-канале.

Ночью 17 февраля система ПВО сработала в одном из районов Белгородской области. Местные жители успели заснять момент, как неизвестный предмет падает на землю после того, как его сбили, потом происходит сильный взрыв. Вячеслав Гладков подтвердил, что взрывы над Белгородом, которые были слышны многим жителям, связаны с работой систем противовоздушной обороны.

17 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что системы противовоздушной обороны России сбили украинский беспилотник в районе Балаклавской ТЭС.

До этого политик сообщил, что над морем в Севастополе сбили еще два беспилотника украинской армии. Позже он рассказал подробности атаки украинских беспилотников. По его словам, помимо двух сбитых объектов ВСУ вблизи Севастополя, системы ПВО России также отразили атаку нескольких БПЛА в акватории — в зоне Крыма.

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