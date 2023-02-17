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Приметы и советы

Системы ПВО сбили украинский беспилотник в Крыму

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Системы ПВО сбили украинский беспилотник в Крыму
Фото: Unsplash

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили украинский беспилотник в районе Балаклавской ТЭС. Об этом в пятницу, 17 февраля, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

— Укронацисты не оставляют своих попыток нанести удары по важным для Севастополя объектам. Сегодня рано утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник, — сказал он.

В своем Telegram-канале Развожаев добавил, что каких-либо повреждений на ТЭС нет, она работает в штатном режиме.

Накануне политик сообщил, что над морем в Севастополе сбили еще два беспилотника украинской армии. Позже он рассказал подробности атаки украинских беспилотников. По его словам, помимо двух сбитых объектов ВСУ вблизи Севастополя, системы ПВО России также отразили атаку нескольких БПЛА в акватории — в зоне Крыма. Развожаев добавил, что в городе после случившегося было спокойно. Он подчеркнул, что необходимо доверять только официальной информации.

Украина Россия Севастополь Беспилотники
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