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Система ПВО сбила над морем в Севастополе два украинских беспилотника

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Система ПВО сбила над морем в Севастополе два украинских беспилотника
Фото: Unsplash

Два беспилотных аппарата ВСУ были сбиты над морем в Севастополе силами противовоздушной обороны (ПВО) России. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

— Опять атака украинских беспилотников. Ситуация на сейчас: сбиты два БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку, — написал он в Telegram-канале.

10 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российская система ПВО сбила в регионе беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет. Глава региона добавил, что на месте работают оперативные службы.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о ночном обстреле украинскими силами населенного пункта Шебекино. Он добавил, что в результате обстрела пострадали 12 частных домовладений и два автомобиля. Помимо этого, украинские солдаты повредили опору электропередачи. В результате инцидента пострадали шесть человек.

Украина Россия Севастополь Беспилотники
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