Система ПВО сбила беспилотник над Брянской областью

Фото: Минобороны РФ

Российская система ПВО сбила в Брянской области беспилотный летательный аппарат. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

— Системами ПВО ВС РФ отражена очередная атака ВСУ. Благодаря нашим защитникам над Брянским районом сбит БПЛА, — заявил он.

Пострадавших и разрушений нет. Глава региона добавил, что на месте работают оперативные службы.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о ночном обстреле украинскими силами населенного пункта Шебекино. Он добавил, что в результате обстрела пострадали 12 частных домовладений и два автомобиля. Помимо этого, украинские солдаты повредили опору электропередачи. В результате инцидента пострадали шесть человек.

До этого представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российская система ПВО сбила в районе города Херсона самолет Су-25 Воздушных сил Украины. Также было уничтожено три пикапа, одна артиллерийская система М777 производства США и пять складов боеприпасов ВСУ.