Глава Севастополя рассказал о подробностях атаки украинских беспилотников

Фото: Администрация президента РФ

Помимо двух сбитых беспилотников ВСУ, системы противовоздушной обороны (ПВО) России также отразили атаку нескольких БПЛА в акватории в зоне Крыма. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

— Начиная с ночи началась атака на полуостров. В зоне Севастополя ПВО и Черноморский флот сбили два беспилотника над морем. Еще несколько БПЛА сбили в акватории — в зоне Республики Крым, написал он в Telegram-канале.

По словам губернатора, в городе сейчас спокойно. Он подчеркнул, что необходимо доверять только официальной информации.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о ночном обстреле украинскими силами населенного пункта Шебекино. Он добавил, что в результате обстрела пострадали 12 частных домовладений и два автомобиля. Помимо этого, украинские солдаты повредили опору электропередачи. В результате инцидента пострадали шесть человек.

10 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российская система ПВО сбила в регионе беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет. Глава региона добавил, что на месте работают оперативные службы.