Система ПВО сработала минувшей ночью в Белгородской области

Фото: Минобороны РФ

Система ПВО сработала минувшей ночью в одном из районов Белгородской области. Местные жители успели заснять момент, как неизвестный предмет после того, как его сбили, падает, затем происходит сильный взрыв, передает «360».

Сообщается, что в результат происшествия никто не пострадал.

Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил, что минувшей ночью взрывы над Белгородом, которые были слышны многим жителям, связаны с противовоздушной обороной. Он также добавил, что сведений о погибших и пострадавших на сегодняшний момент нет.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили украинский беспилотник в районе Балаклавской ТЭС. Об этом в пятницу, 17 февраля, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.