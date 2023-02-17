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Приметы и советы

Система ПВО сработала минувшей ночью в Белгородской области

Ирина Игнатенко
Общество
Система ПВО сработала минувшей ночью в Белгородской области
Фото: Минобороны РФ

Система ПВО сработала минувшей ночью в одном из районов Белгородской области. Местные жители успели заснять момент, как неизвестный предмет после того, как его сбили, падает, затем происходит сильный взрыв, передает «360».

Сообщается, что в результат происшествия никто не пострадал.

Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил, что минувшей ночью взрывы над Белгородом, которые были слышны многим жителям, связаны с противовоздушной обороной. Он также добавил, что сведений о погибших и пострадавших на сегодняшний момент нет.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили украинский беспилотник в районе Балаклавской ТЭС. Об этом в пятницу, 17 февраля, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

ПВО Белгородская область Белгород
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