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Силовики накрыли крупную организацию по продаже наркотиков и изъяли свыше 130 килограммов веществ

Степан Жирнов
Происшествия
Силовики накрыли крупную организацию по продаже наркотиков и изъяли свыше 130 килограммов веществ
Фото: shutterstock

Сотрудники правоохранительных органов провели задержания крупных «игроков» наркобизнеса на территории трех регионов страны. Об этом стало известно во вторник, 28 февраля.

По предварительным данным, ликвидированная преступная группа действовала на территории столицы, а также Московской, Курской и Орловской областей и держала пять онлайн-магазинов в теневом сегменте интернета. В ходе рейда были задержаны 10 участников банды и ее руководитель. При обысках силовики обнаружили и изъяли более 130 килограммов запрещенных веществ и свыше 600 килограммов прекурсоров наркотиков и химических реагентов.

Известно, что группировка была основана в 2019 году, имела региональные отделения и четкую структуру с разделением труда. Все задержанные были отправлены в СИЗО или под домашний арест. Возможные соучастники устанавливаются, пишет Telegram-канал «112».

Другая история, связанная с наркотиками, произошла в подмосковном городском округе Воскресенск. Полицейские обнаружили и ликвидировали лабораторию, которая могла производить до 50 килограммов запрещенных веществ в месяц.

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