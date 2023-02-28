Александр Козлов: Ускорение темпов реновации способствует росту популярности программы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Действующая в столице программа реновации дала возможность в 2022 году предоставить новое жилье 37 тысячам горожан. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил депутат Мосгордумы Александр Козлов.

В прошлом году началось переселение 69 новостроек по реновации, напомнил парламентарий. Реализация такой программы ускорилась в 14 районах города. В 2022 году в столице подобрали 35 участков, на которых появится свыше 700 тысяч квадратных метров нового комфортного жилья.

— Ускорение темпов строительства жилья по реновации также повлияет на доверие к программе: видя, что сроки не просто выдерживаются, но уменьшаются, все больше людей положительно оценивают этот процесс, — отметил он.

Программа реновации окажет положительное влияние на весь институт собственности жилья и станет образцом для градостроительной политики мегаполисов на долгие годы, цитирует Козлова агентство городских новостей «Москва».

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман 28 февраля рассказал, что свыше 3,5 тысячи очередников улучшили свои жилищные условия благодаря программе реновации. По его словам, очередники, которые вошли в программу реновации, могут получить квартиру вне очереди независимо от года постановки на учет.