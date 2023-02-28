Почти 500 нетрезвых водителей задержали в Москве за прошедшую неделю

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

На дорогах столицы в период с 22 по 26 февраля задержали 466 нетрезвых водителей. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы во вторник, 28 февраля.

По данным ведомства, из числа задержанных 72 водителя были в состоянии алкогольного опьянения, еще 97 — под действием наркотиков.

— Еще 297 человек от процедуры медицинского освидетельствования отказались. Все задержания происходили в рамках рейда «Нетрезвый водитель», — резюмировали в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Москве сократилось количество ДТП с участием пьяных водителей. В январе 2023 года зафиксировали 22 подобные аварии, что на 12 процентов меньше, чем за первый месяц предыдущего года.