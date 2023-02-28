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Названы самые громкие открытия нижегородских ученых в 2022 году

Ирина Игнатенко
Общество
Названы самые громкие открытия нижегородских ученых в 2022 году
Фото: Pixabay

В прошлом году ученые из Нижнего Новгорода совершили большое количество полезных открытий в разных областях науки.

Так, ученые нижегородского филиала «Высшей школы экономики» создали новый метод распознавания эмоций людей по лицу с помощью нейросети. Суть проекта заключается в том, что новые точные алгоритмы позволили распознавать чувства людей с помощью анализа фото- и видеоизображений. Также нейросеть может определять эмоции сразу нескольких лиц и степень их вовлеченности в беседу.

Ученые Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) применили новую технологию для лечения пациентов с ожогами. Она включает в себя метод, хорошо знакомый пластическим хирургам, — ротационную липосакцию. Это малотравматичная и безопасная для пациента процедура.

Ученые Института информационных технологий, математики и механики (ИИТММ) ННГУ им. Лобачевского получили патент на изобретение «Аппаратно-программного комплекса электрокардиографических измерений». Прибор даст возможность выявлять различные патологии сердца, регистрировать аритмии и прогнозировать вероятность внезапной сердечной смерти, передает NewsNN.

Недавно ученый из Московского физтеха Максим Никитин совершил научный прорыв мирового уровня. Он открыл новый механизм хранения информации в ДНК.

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