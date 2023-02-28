Эксперт Завалишина рассказала, в каких зарубежных странах россияне часто покупают недвижимость

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Россияне рассматривают покупку недвижимости в Болгарии как прямую альтернативу жилью в Турции на фоне землетрясений, однако спрос на жилье в турецких курортах кардинально не поменялся. Об этом рассказала генеральный директор «Distant Property» Наталья Завалишина.

Она отметила, что в настоящее время новые покупатели ищут альтернативы и выбирают Болгарию, Черногорию.

Завалишина также указала, что те курортные регионы Турции, которые популярны среди российских покупателей, не подверглись сильным разрушениям из-за землетрясений. Запросы на покупку недвижимости в Турции продолжают поступать и в настоящее время.

Она добавила, что всегда стоит страховать недвижимость на случай вот форс-мажорных событий, передает НСН.

Специалист в сфере недвижимости Антон Вьюгин не исключил незначительный рост цен на жилье в России. По его словам, сильного роста цен ждать не приходится, однако в рамках инфляции стоимость квартир будет расти вне зависимости от сегмента строительства, передает RT.

Руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимость» Артем Кромочкин составил портрет идеального арендатора посуточного жилья.