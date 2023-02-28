Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эксперт Завалишина рассказала, в каких зарубежных странах россияне часто покупают недвижимость

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт Завалишина рассказала, в каких зарубежных странах россияне часто покупают недвижимость
Фото: Pixabay

Россияне рассматривают покупку недвижимости в Болгарии как прямую альтернативу жилью в Турции на фоне землетрясений, однако спрос на жилье в турецких курортах кардинально не поменялся. Об этом рассказала генеральный директор «Distant Property» Наталья Завалишина.

Она отметила, что в настоящее время новые покупатели ищут альтернативы и выбирают Болгарию, Черногорию.

Завалишина также указала, что те курортные регионы Турции, которые популярны среди российских покупателей, не подверглись сильным разрушениям из-за землетрясений. Запросы на покупку недвижимости в Турции продолжают поступать и в настоящее время.

Она добавила, что всегда стоит страховать недвижимость на случай вот форс-мажорных событий, передает НСН.

Специалист в сфере недвижимости Антон Вьюгин не исключил незначительный рост цен на жилье в России. По его словам, сильного роста цен ждать не приходится, однако в рамках инфляции стоимость квартир будет расти вне зависимости от сегмента строительства, передает RT.

Руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимость» Артем Кромочкин составил портрет идеального арендатора посуточного жилья.

Недвижимость Жилье Покупки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Елена Аристархова
Елена Аристархова

Спортплощадка вместо гаражей: как меняется Покровское-Стрешнево

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Все мнения
О проекте