Врач Драпкина рассказала, как избежать набора веса по время Великого поста

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Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрав России Оксана Драпкина рассказала, как не набрать лишний вес во время Великого поста.

Эксперт подчеркнула, что важно, чтобы рацион во время поста не сводился к питанию консервированными овощами (с высоким содержанием соли), картофелем и макаронами, так как это типичное углеводно-жировое питание. Такой рацион способствует увеличению жировой массы тела и нарушению работы внутренних органов.

Питание должно быть сбалансированным. Среди самых полезных блюд по время поста эксперт выделила овсяную кашу на воде, гречку, овощные и фруктовые салаты, запеченные овощи, сухофрукты, орехи, супы из цветной капусты и шпината, передает aif.ru.

Ранее диетолог Татьяна Залетова сообщила, что не стоит соблюдать Великий пост только из желания похудеть. Эта система питания в плане снижения веса не является предпочтительной среди многих других вариантов, передает «360».

В понедельник, 27 февраля, у православных верующих начинается Великий пост, который продлится до 15 апреля. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, как разнообразить стол в этот период.