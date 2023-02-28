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Женщина, зарезавшая своего сына на востоке Москвы, предстанет перед судом

Степан Жирнов
Происшествия
Женщина, зарезавшая своего сына на востоке Москвы, предстанет перед судом
Фото: shutterstock
Москва, Средняя Первомайская улица Карта всех событий

Женщина, которая зарезала своего сына в квартире на востоке города, предстанет перед судом. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 28 февраля.

По ее словам, расследование уголовного дела по статье «Убийство малолетнего лица» завершено. Установлено, что преступление совершено утром 13 марта 2022 года в квартире жилого дома на Средней Первомайской улице. По версии обвинения, 26-летняя женщина, находясь на кухне, не менее девяти раз ударила кухонным ножом своего сына 2019 года рождения . От полученных травм ребенок скончался на месте.

Злоумышленницу задержали и заключили под стражу. Позже экспертиза показала, что в момент совершения преступления женщина не осознавала опасность своих действий и не контролировала себя.

С этими заключениями дело передано в Московский городской суд для рассмотрения по существу.

Другое похожее преступление произошло в Подмосковье. Женщина поссорилась с сыном и ударила его ножом в грудь. От полученных травм родственник скончался на месте.

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