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Столичный суд оштрафовал Wikipedia на два миллиона рублей за неудаление контента

Степан Жирнов
Происшествия
Столичный суд оштрафовал Wikipedia на два миллиона рублей за неудаление контента
Фото: Пресс-служба Таганского районного суда

Суд оштрафовал Wikimedia Foundation, Inc за отказ удалять запрещенный контент из открытой энциклопедии. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Таганского районного суда во вторник, 28 февраля.

По словам пресс-службе, мировой судья судебного участка № 422 признал компанию признали виновной по статье «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации» КоАП РФ и назначил административный штраф в размере двух миллионов рублей.

Видео: Пресс-служба Таганского районного суда

Ранее открытую сетевую энциклопедию уже штрафовали по этой статье на ту же сумму. Примечательно, что компания не торопится выполнять решения суда, потому Роскомнадзор обязал поисковики помечать Wikimedia Foundation как нарушителя закона.

административные правонарушения Москва Интернет Штрафы Суды
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