Роскомнадзор обязал поисковики помечать Wikimedia Foundation как нарушителя закона

Фото: Вечерняя Москва

Роскомнадзор принял меры в отношении Wikimedia Foundation, обязав поисковые системы информировать пользователей о нарушении сервисом «Википедия» российских законов. Об этом в среду, 20 июля, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

— В связи с невыполнением американской некоммерческой организацией Wikimedia Foundation, Inc. (ей принадлежит Wikipedia. — прим. «ВМ») обязанности по удалению противоправной информации Роскомнадзором принято решение о применении меры понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале Роскомнадзора пояснили, что поисковый ресурс не удалил некоторые материалы, признанные в России запрещенными. В их число также входят фейки о ходе специальной военной операции на Украине.

В четверг, 19 мая, ведомство внесло фонд Wikimedia Foundation в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете на территории РФ. Теперь он должен будет открыть свое представительство в России, а также выполнить ряд требований закона «о приземлении».