Роскомнадзор обязал Wikimedia Foundation открыть представительство в России

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Роскомнадзор внес фонд Wikimedia Foundation в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете на территории РФ. Об этом сообщили в четверг, 19 мая, в пресс-службе ведомства.

Согласно данным на сайте Роскомнадзора, фонд был включен в реестр еще 18 мая. Теперь он должен будет открыть свое представительство в России, а также выполнить ряд требований закона «о приземлении».

Так, Wikimedia Foundation придется разместить на своем сайте форму обратной связи для россиян и зарегистрироваться на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти. Если же фонд откажется выполнять требования закона, Роскомнадзор может применить к нему определенные меры вплоть до полной блокировки на территории страны, передает ТАСС.

В апреле Таганский районный суд Москвы оштрафовал Wikimedia Foundation еще на два миллиона рублей за две статьи о дымном и бездымном порохе. Также фонд оштрафовали на три миллиона рублей за семь статей с необъективной информацией о спецоперации на Украине.

До этого сообщалось, что владельцу сайта «Википедия» грозит административная ответственность за фейки о российской армии. Роскомнадзор отправил администрации сайта уведомление о необходимости удалить недостоверную информацию о специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине.