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Суд оштрафовал Wikimedia еще на два миллиона рублей за статьи о порохе

Евгений Белоусов

Происшествия
Суд оштрафовал Wikimedia еще на два миллиона рублей за статьи о порохе
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Таганский районный суд Москвы оштрафовал Wikimedia Foundation еще на два миллиона рублей за две статьи о дымном и бездымном порохе. Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе суда во вторник, 26 апреля.

— Суд постановил признать организацию Wikimedia виновной по статье КоАП РФ («Неудаление запрещенной в РФ информации») и назначить ей наказание в виде штрафа на сумму два миллиона рублей, — говорится в сообщении.

Также Wikimedia Foundation оштрафовали на три миллиона рублей за семь статей с необъективной информацией о спецоперации на Украине. До этого сообщалось, что владельцу сайта «Википедия» грозит административная ответственность за фейки о российской армии.

Роскомнадзор отправил администрации сайта уведомление о необходимости удалить недостоверную информацию о специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине. В ведомстве подчеркнули, что сайт распространяет заведомо ложную информацию среди российских пользователей.

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