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Wikimedia оштрафовали на три миллиона рублей за фейки об операции на Украине

Евгений Белоусов

Происшествия
Wikimedia оштрафовали на три миллиона рублей за фейки об операции на Украине
Фото: СК РФ

Таганский районный суд Москвы впервые оштрафовал Wikimedia Foundation на три миллиона рублей за семь статей с необъективной информацией о спецоперации на Украине. Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе суда во вторник, 26 апреля.

— Ему (фонду — прим. «ВМ») назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что фонд был оштрафован по статье КоАП РФ «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам».

До этого стало известно, что владельцу сайта «Википедия» грозит административная ответственность за фейки о Российской армии. Роскомнадзор отправил администрации сайта уведомление о необходимости удалить недостоверную информацию о специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине.

В ведомстве подчеркнули, что сайт распространяет заведомо ложную информацию среди российских пользователей. В начале марта Роскомнадзор уже требовал от администрации сайта «Википедия» удалить недостоверную информацию о российской спецоперации.

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