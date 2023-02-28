Внук избил 92-летнего деда и угрожал полицейским гранатой на западе Москвы

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Москва, Кастанаевская улица Карта всех событий

На западе столицы мужчина избил своего 92-летнего деда, а также угрожал взрывчаткой прибывшим для задержания полицейским. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, во вторник, 28 февраля.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел в квартире жилого дома на Кастанаевской улице вечером 27 февраля. 38-летний мужчина избил своего 92-летнего деда, а после пригрозил его убить. После этого мать преступника обратилась в полицию.

Прибывшие сотрудники попытались задержать дебошира, однако тот закрылся в комнате. Проигнорировав призывы покинуть помещение, мужчина открыл дверь и пригрозил правоохранителям гранатой, пообещав всех взорвать. На просьбы успокоиться злоумышленник ответил нецензурной руганью и новыми угрозами, в связи с чем полицейским пришлось применить физическую силу для задержания нарушителя.

Подозреваемого доставили в отдел полиции. Из его комнаты сотрудники изъяли две винтовки, ружье, автомат, четыре пистолета, 15 гранат, патроны и ножи.

Другой обширный арсенал оружия изъяли из квартиры жителя Подмосковья. В жилище мужчины 1977 года рождения силовики обнаружили автоматы и пистолеты, а также боеприпасы к ним.